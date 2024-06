Viña disputa primeiro clássico como titular e ganha moral no Flamengo

Viña é um dos titulares confirmados no clássico entre Vasco e Flamengo. Afinal, Ayrton Lucas está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não tem condições físicas de entrar em campo neste fim de semana. O lateral uruguaio, dessa forma, tem mais uma chance de mostrar serviço no clube.

Momento no Flamengo

O lateral-esquerdo tem 15 jogos disputados, com um gol e uma assistência. O uruguaio, dessa forma, aos poucos está ganhando sequência e se firmando no clube. O jogador teve uma participação decisiva na vitória diante do Millonarios por 3 a 0 no Maracanã. Afinal, ele entrou na vaga de Ayrton Lucas no primeiro tempo e deu uma bela assistência para Pedro no terceiro gol rubro-negro.

Com passagens por Nacional, Palmeiras, Sassuolo, Bournemouth e Roma, Viña é um dos reforços do Flamengo para 2024. O lateral-esquerdo foi um pedido especial do técnico Tite. O uruguaio custou 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) aos cofres rubro-negros. O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2028.

Início de Viña

O início de Viña no Flamengo tem sido muito positivo. O lateral-esquerdo demonstra ter consciência defensiva e habilidade em construir por dentro. Além disso, ele também vem participando muito no sistema ofensivo, com ultrapassagens no corredor e bons cruzamentos na linha de fundo. O uruguaio tem características parecidas com Filipe Luís, ex-jogador e ídolo do clube.

Viña disputa seu primeiro clássico como titular neste fim de semana. Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (02/06), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, os jogadores rubro-negros podem chegar na liderança do campeonato em caso de uma vitória. O time de Tite atualmente está na terceira colocação, com 11 pontos conquistados.

