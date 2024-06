Botafogo busca vitória inédita na Neo Química Arena

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (01/06), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. O Glorioso vive um bom momento na temporada e chega motivado diante do Timão. No entanto, os comandados de Artur Jorge precisam quebrar um tabu para sair vencedores do estádio.

O Botafogo nunca venceu um jogo diante do Corinthians na Neo Química Arena. O estádio existe há 10 anos. Afinal, foi inaugurado para disputada da Copa do Mundo de 2014. Durante este período, Timão e Glorioso se enfrentaram nove vezes no local: foram seis vitórias corintianas, três empates e nenhum triunfo botafoguense. A informação é do “ge”.

A última vitória do Botafogo diante do Corinthians em São Paulo aconteceu em julho de 2012. Na época, os cariocas venceram os paulistas por 3 a 1, com dois gols de Elkeson e um gol contra de Paulo André.

O Glorioso viaja com força máxima para São Paulo e conta com retornos importantes. Afinal, Savarino, poupado no jogo diante do Junior Barranquilla, pela Libertadores, está relacionado para partida. Além disso, Barbosa e Cuiabano também estão de volta ao time.

Aliás, Corinthians e Botafogo vivem situações opostas na tabela de classificação do Brasileirão. O Timão está no 16° lugar e busca uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Glorioso, por outro lado, está na quarta colocação e pode chegar na liderança em caso de um triunfo inédito na Neo Química Arena.

