Palmeiras amplia marca negativa do sistema ofensivo

Na noite da última quinta-feira (30), o Palmeiras recebeu o San Lorenzo e empatou sem gols no Allianz Parque. Apesar de não sair com a vitória, o time de Abel Ferreira encerrou como uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores. Sendo assim, o Verdão terá a chance de decidir em casa o duelo das oitavas de final.

Mesmo com a classificação garantida ao mata-mata, o Palmeiras de Abel Ferreira liga o sinal de alerta com o baixo rendimento do sistema ofensivo. Novamente, o time produziu pouco e saiu de campo sem marcar nenhum gol. Só para exemplificar a baixa produtividade, dos 11 últimos jogos disputados, em seis deles, o Verdão não conseguiu balançar a rede do adversário.

Palmeiras sem Endrick!

Para deixar a situação mais complicada por uma recuperação, o atacante Endrick, grande nome do setor ofensivo, se despediu do clube diante do San Lorenzo. Ou seja, cabe aos que ficaram amenizar o problema e tratar de colocar a bola para o barbante adversário. Vale citar, que os dois principais artilheiros do Alviverde na temporada são Flaco López (11) e Raphael Veiga (9).

Calendário

A próxima chance de o Palmeiras quebrar a marca negativa é no domingo (2). Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão mede forças diante do Criciúma, no Heriberto Hulse, em Criciúma.

