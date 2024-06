Saiba quem pode comandar o Palmeiras contra o Criciúma

No próximo domingo (2), o Palmeiras encara o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Heriberto Hulse, casa do Tigre. Para o confronto, o Verdão não terá o técnico Abel Ferreira e João Martins e Vitor Castanheira, todos suspensos. Sendo assim, o time vive uma definição sobre quem será o treinador.

Surpreendentemente, Carlos Martinho, auxiliar de Abel Ferreira, foi registrado no BID da CBF . Sendo assim, ele pode comandar o time. Apesar do registro, ele nunca dirigiu o time desde a chegada da comissão técnica.

Outra possibilidade para dirigir o Palmeiras é Andrey Lopes, mais conhecido como “Cebola”. O auxiliar já trabalhou como treinador do Verdão e, antes de Abel Ferreira, apresentou um bom desempenho no cargo.

Palmeiras vive fato inédito

Mesmo com toda a fama de indisciplinada da comissão técnica de Abel Ferreira, o Palmeiras nunca ficou sem o seu trio principal à beira do campo.

Jejum de gols e vitórias

Além de estar sem o trio da comissão técnica, o Palmeiras terá o obstáculo de quebrar a sequência negativa de não marcar gols e vencer nos últimos dois jogos que disputou.

