Endrick se despede do Palmeiras com homenagem da diretoria

Fim da passagem de Endrick no Palmeiras. Nesta sexta-feira (31), o jogador foi até a Academia de Futebol para se despedir dos companheiros e funcionários. Durante o período que ficou no local, ele foi homenageado pela diretoria e concedeu a sua última entrevista como atleta do Verdão.

Ao lado da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi, Endrick recebeu uma placa e posou para fotos ao lado de todas as taças que faturou.

“É muito satisfatório ver todos os títulos que conquistei aqui no Palmeiras e fico muito feliz por tudo o que passei aqui dentro. Espero que possamos conquistar mais títulos juntos no futuro. Estarei sempre torcendo pelo clube”, disse o atleta.

Títulos e idolatria

Durante a sua passagem na equipe profissional, Endrick conquistou cinco taças. Destaque para o Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, ele foi importante, anotou gols decisivos e ajudou o time a levar a taça.

Por causa da sua exibição dentro de campo, a torcida o colocou no status de ídolo. Neste último dia como atleta, enquanto o jogador estava no CT, a torcida se aglomerou do lado de fora para tirar foto e se despedir.

Endrick referência

De acordo com a presidente Leila Pereira, a passagem de Endrick no clube reforça a excelência da formação de atletas do clube nos últimos anos.

“Estamos aqui para homenagear um atleta que chegou ao clube aos 10 anos e se tornou o maior símbolo da excelência da nossa Base. O Endrick conquistou títulos em todas as categorias e depois coroou a sua trajetória no clube, com o bicampeonato brasileiro e o bicampeonato paulista no Profissional. Eu me despeço hoje do Endrick com o coração apertado, mas feliz por saber que ele vai para um grande clube europeu realizar novos sonhos”, disse Leila.

