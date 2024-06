Grêmio treina em Curitiba, e Renato indica time para enfrentar o Bragantino

O Grêmio voltou a treinar nesta sexta-feira (31) no CT da Graciosa, que pertence ao Coritiba. Na atividade, o técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho tático e deve mandar a campo um time bastante modificado para enfrentar o Bragantino às 16h deste sábado (1º de junho), na retomada do Brasileirão, no Couto Pereira. Geromel e Pavón voltaram a participar do treinamento e foram as novidades.

A dupla está recuperada de lesão, todavia não deve estar em campo diante do Massa Bruta. Eles devem ser preservados para o duelo contra o Huachipato, no Chile, na próxima terça-feira (4), pela Libertadores.

Isso porque a prioridade no Imortal é garantir uma vaga nas oitavas de final da competição sul-americana. Assim, o Campeonato Brasileiro fica, por ora, em segundo plano. Dessa maneira, o técnico Renato Gaúcho prepara uma equipe alternativa para enfrentar o Bragantino.

O treinador terá duas ausências certas para o duelo pelo campeonato nacional. Diego Costa e Nathan Fernandes, que foram expulsos contra o Bahia, estão fora e cumprirão suspensão.

Por outro lado, Renato deve ter a volta de Carballo, que está recuperado de lesão no púbis e voltou a atuar contra o The Strongest, após 175 dias parado. Edenilson e Rafael Cabral também podem pintar no time titular. Eles não puderam entrar em campo diante dos bolivianos por não estarem inscritos na Libertadores.

Villasanti deve ser titular no Grêmio

Quem também deve atuar contra o Bragantino é Villasanti, que não atuou diante do The Strongest por estar suspenso. Ele deve ser um dos poucos titulares em campo, uma vez que sua presença contra o Huachipato é incerta. Isso porque ele foi convocado para a Copa América e terá que se apresentar à seleção chilena. O Grêmio ainda tenta a liberação do jogador para atuar na partida.

Dessa maneira, uma possível escalação do Grêmio contra o Massa Bruta é: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Mayk; Villasanti, Du Queiroz e Carballo; Edenilson, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão.

O Grêmio precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. No momento, o Tricolor está na 12ª colocação, com seis pontos, mas perto do grupo da degola. No entanto, o Imortal tem dois jogos a menos que os adversários.

