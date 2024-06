Borussia Dortmund x Real Madrid: escalações e onde assistir

Chegou o dia do jogo mais importante do futebol europeu. Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam, neste sábado, primeiro de junho, pela final da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

Como chega o Borussia Dortmund

Em busca do segundo título da Champions, que não vem desde 1997, o clube alemão quer espantar o fantasma do vice em 2013, justamente em Wembley, quando perdeu a decisão para o rival Bayern de Munique. Dessa maneira, o Dormtund vai tentar superar o maior campeão do torneio para voltar ao topo do futebol europeu.

Contudo, o técnico Edin Terzic terá que superar alguns desfalques na equipe. Isto porque o argelino Ramy Bensebaini, que se recupera de lesão no joelho e o belga Julien Duranville, com problema muscular, não terão condições de entrar em campo neste sábado. Além disso, o ídolo Marco Reus, deve começar a partida no banco de reservas, em sua despedida do clube.

Como chega o Real Madrid

Maior campeão do torneio, o clube merengue vai em busca do 15º título para ampliar ainda mais a sua hegemonia no futebol europeu. Além disso, o Real chega à sua 18ª final de Champions após eliminar os poderosos Manchester City e Bayern de Munique durante o mata-mata.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo Carlo Ancelotti vive excelente fase e está há 25 jogos consecutivos sem perder, somando todas as competições.

Alaba, lesionado, está fora da partida contra o Dortmund. Além disso, o meia Tchouameni, em processo de recuperação de lesão, aparece como dúvida. Assim, Camavinga deve ser titular no meio de campo do Real Madrid.

Por fim, a grande dúvida no time é no gol. Lunin, gripado, será reavaliado antes da partida para ver se terá as melhores condições de entrar em campo. Caso o departamento médico do Real Madrid não libere o goleiro, o belga Courtois assume a meta na decisão.

Borussia Dortmund x Real Madrid

Final da Champions

Data e horário: sábado, 01/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Matts Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer e Julian Brandt; Jadon Sancho, Karim Adeyemi e Niklas Füllkrug. Técnico: Edin Terzić.

Real Madrid: Lunin (Courtois); Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Valverde e Toni Kroos; Jude Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Slavko Vinčić

Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič

Onde assistir: SBT, TNT e Max

