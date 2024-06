Vitória x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, neste sábado, o Vitória recebe o Atlético-GO pela sétima rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Barradão, em Salvador, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Premiere a partir das 16h (de Brasília).

Como chegam Vitória e Atlético-GO

A partida é um duelo de desesperados em confronto direto. Afinal, as duas equipes estão na zona de rebaixamento com apenas um ponto em cinco jogos disputados. Ou seja, nem Vitória e nem Atlético-GO conseguiram ao menos um triunfo na competição.

Independentemente de haver ou não um vencedor na partida, ninguém conseguirá deixar o Z4 ao final desta rodada. Dessa forma, os três pontos são de fundamental importância para os dois clubes, que já veem o rebaixamento como séria ameaça.

VITÓRIA X ATLÉTICO-GO

Brasileirão 2024 – Série A – Sétima rodada

Data e horário: 01/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Rodrigo Andrade, Dudu (Luan Santos), Daniel Júnior, Matheusinho e Iury Castilho; Osvaldo (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Luiz Felipe (Maguinho), Adriano Martins, Pedro Henrique (Alix Vinícius) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Luiz Fernando e Vágner Love. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

