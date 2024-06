Grêmio faz consulta para mandar Gre-Nal em Fortaleza

Com a impossibilidade de atuar em Porto Alegre, o Grêmio pode mandar o clássico com o Internacional, no dia 23 de junho, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A consulta do Imortal foi por meio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que entrou em contato com Federação Cearense de Futebol (FCF).

Segundo o jornal “O Povo”, do Ceará, a entidade cearense acenou positivamente com a possibilidade do confronto acontecer em Fortaleza.

O Grêmio buscou essa possibilidade por conta da logística. Afinal, quatro dias antes do jogo contra o Internacional, o Imortal visita o Fortaleza. Ou seja, o time gaúcho ficaria na cidade para o clássico.

Inicialmente, a ideia seria mandar o Gre-Nal na Arena Castelão. No entanto, o estádio passa por um processo de melhoria do gramado.

Maracanã descartado

Muitos torcedores, principalmente do Rio de Janeiro, se animaram com a possibilidade do Maracanã receber o Gr-Nal. No entanto, como o estádio carioca receberá o clássico FlaxFlu no mesmo dia, a resposta foi negativa. Outros locais como o Mané Garrincha, em Brasília, por exemplo, também são analisados.

