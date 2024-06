Ceará vence o Coritiba e dorme no G4 da Série B

Deu Vozão no confronto direto. O Ceará recebeu o Coritiba nesta sexta-feira, na Arena Castelão, e venceu o Coxa por 1 a 0 na abertura da oitava rodada da Série B 2024. Em duelo de times que brigam na parte de cima, o atacante Facundo Barceló fez o gol que deu a vitória à equipe alvinegra.

Dessa forma, com o resultado, o Ceará chegou aos 15 pontos, na terceira colocação, e vai pelo menos dormir no G4 do torneio nacional. O Coritiba, porém, segue com 12 pontos, na sétima posição, mas pode cair até o fim da rodada.

Os 45 minutos iniciais não tiveram muita emoção, e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O Ceará tentou tomar iniciativa, por jogar com o apoio do torcedor, mas parou na boa marcação do Coritiba. A melhor chance da etapa inicial saiu com Erick Pulga para o Vozão, porém ele parou em boa defesa do goleiro Pedro Morisco em chute de fora da área.

Se o primeiro tempo não teve gols, o Vozão tratou de balançar as redes logo com três minutos na etapa final. Lourenço cobrou escanteio pela esquerda, e Barceló apareceu na segunda trave para marcar. Na reta final, Richardson teve chance de ampliar cara a cara com o goleiro, mas Pedro Morisco fez a defesa.

Ceará e Coritiba voltam a campo pela nona rodada da Série B, que começa na próxima semana. O Coxa joga no dia 7 de junho, contra o Ituano, enquanto o Vozão encara o Vila Nova, no dia 10.

