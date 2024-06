Goiás vence Sport e é o novo líder da Série B do Brasileiro

O Goiás assumiu, provisoriamente, a liderança da Série B do Brasileiro. Afinal, nesta sexta-feira (31/5) venceu o Sport, em casa, na Serrinha, por 3 a 0. Welliton, logo no início da partida, fez o primeiro gol. Na etapa final, o artilheiro Marcão e Luiz Henrique ampliaram. Com a justa vitória, os Esmeraldinos vão aos 17 pontos, contra 15 de Santos, América e Ceará. Mas vale dizer que os dois primeiros ainda jogarão na rodada e poderão ultrapassar os goianos.

Já o Sport lamenta a sua segunda derrota seguida (a outra foi no meio da semana, na semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza 4 a 1). Assim, perde a chance de voltar ao G4. No momento, o Leão pernambucano ocupa o sexto lugar. Mas pode perder pelo menos três posições ao fim da rodada.

Goiás dominante

O Goiás foi bastante consistente no primeiro tempo. Ajudou muito para isso o gol marcado logo aos quatro minutos. Após jogada pela direita, o zagueiro Luciano Castán tentou cortar a bola para o Sport. Mas deu de bandeja para Welliton ajeitar e chutar rateiro, à direita de Caíque França. E os goianos poderiam ter ampliado, pois tiveram outras três boas chances. Na melhor, Thiago Galhardo chutou na trave.

No segundo tempo, o Sport tentou parecer mais no ataque, quase sempre através dos avanços de Pedro Lima, um lateral-direito que joga praticamente como ponta. Mas o Goiás não ficou naquela de administrar resultado. Assim, aos 26, ampliou num lance confuso na área. Após levantamento, a bola sobrou para Marcão, que bateu no goleiro, na trave e entrou, mesmo com Pedro Lima tentando salvar. O Sport queria impedimento de Marcão, mas o VAR confirmou o tento o artilheiro da Série B.

O Sport tentou diminuir e Vinícius Faria teve tudo para isso. Mas mandou para fora. E que marcou foi o Goiás, nos acréscimos, aos 50, com Luiz Henrique, de cabeça. Fim de jogo. Esmeraldino na ponta.

