Neymar faz as pazes com Diogo Defante: ‘Me pegou no dia errado’

A paz está selada entre Neymar e Diogo Defante. Horas após trocarem farpas na internet, jogador e humorista conversaram e se entenderam. Na noite desta sexta-feira, o camisa 10 do Al-Hilal postou em uma rede social uma conversa com o comediante.

Na conversa, Defante diz que reconhece que errou com Neymar, que afirma que perdoou o humorista. O jogador, aliás, disse que Diogo o “pegou no dia errado”, referindo-se às polêmicas do atleta com a atriz Luana Piovani na última quinta-feira.

A briga entre os dois começou depois que Diogo Defante fez uma publicação numa rede social sendo contrário a privatizações. Internautas entenderam que tratava-se de uma indireta a Neymar, que está envolvido em projeto associado a privatização das praias.

Na sequência, o jogador de 32 anos expôs Defante, que já esteve presente na casa de Neymar. O camisa 10 do Al-Hilal chamou o comediante de “fanfarrão, otário” e disse que deveria prestar mais atenção com quem abria as portas de sua residência.

Antes da conversa com o jogador, porém, Defante fez mais uma publicação em que pedia desculpas. Em bom humor, ele falava sobre ter ficado “um climão” com a situação.

