Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão, Fortaleza e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (2/6). A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

O Fortaleza entrou na rodada em 11º lugar, com sete pontos. Já o Athletico-PR começou o fim de semana na liderança a competição, com 13 pontos. O Leão do Pici, tem apenas cinco partidas disputadas neste Brasileirão. Dessa forma, as duas equipes brigam, pelo menos momentaneamente, por uma vaga no pelotão da frente.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h30.

Como chega o Fortaleza

Apesar de estar no meio da tabela, o Fortaleza está invicto no Brasileirão, com quatro empates e uma vitória. O Leão do Pici celebra ainda estar na final da Copa do Nordeste, nas oitavas de final da Sul-Americana. Por outro lado, foi eliminado na Copa do Brasil para o Vasco, nos pênaltis.

Para esta partida contra o Athletico, o Fortaleza não poderá contar com o zagueiro argentino Emanuel Brítez, suspenso pelo terceiro amarelo. No ataque, Calebe, Lucas Sasha e Marinho estão com machucados ou em fase de transição. Assim, Machuca e Lucero formam o ataque.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico lidera o Brasileirão, é verdade. No entanto, o Furacão chega para a partida um pouco pressionado. Afinal, o Rubro-Negro perdeu os dois últimos jogos, ambos em casa, pela Sul-Americana. Dessa forma, a equipe comandada por Cuca disputará a repescagem da competição.

Já para o duelo diante do Fortaleza, o Athletico não poderá contar com o lateral-esquerdo Esquivel nem com o volante Fernandinho. Ambos estão suspensos. Assim, Fernando e Alex Santana devem ser os substitutos.

FORTALEZA X ATHLETICO-PR

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 2/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Benjamin Kuscevic e Bruno Pacheco; Y. Pikachu, Zé Welison, Hércules e Tomás Pochettino; Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATHLETICO-PR: Bento; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick e Alex Santana; Bruno Zapelli, Agustín Canobbio e Tomás Cuello; Pablo. Técnico: Cuca

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Inez Back (SP) e Gustavo Rodrigues (SP)

VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

