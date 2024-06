Corinthians x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Os embalos de sábado a noite no futebol promete, afinal tem Corinthians x Botafogo, pela sétima rodada do Brasileirão-2024. O duelo começa às 21h (de Brasília), na Neo Química, a Arena corintiana. O time paulista precisa de um bom resultado, pois entrou na rodada como o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Fogão, embora tenha entrado em quarto lugar na rodada, pode encerrá-la na liderança e para isso precisa dos três pontos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia os trabalhos com um pré-jogo de primeira. E assim que a bola rolar, Marcus Cassino está na narração.

Além de Marcus Cassino, a cobertura da Voz do Esporte traz os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de Bruno Nunes. Não deixe de conferir a transmissão da campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia digial esportiva de 2023, ao lado do UOL.

