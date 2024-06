Atalanta x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Italiano de 2023/2024, enfim, terminará. Afinal, Atalanta e Fiorentina medirão forças neste domingo (2/6), em confronto adiado da 29ª rodada da competição, uma semana após a 38ª e última etapa do Scudetto. Ambas só cumprirão tabela.

A partida, que seria inicialmente em março, foi adiada porque Joe Barone, diretor geral da Fiorentina, passou mal pouco antes do jogo e precisou ser transferido de helicóptero para um hospital. Depois, as não tiveram um meio de semana livre em comum. Aliás, a Atalanta foi campeã da Liga Europa e vice da Copa da Itália, enquanto a Viola perdeu a final da Liga Conferência.

Onde Assistir:

A plataforma de Star + transmite a partida

Como chega a Atalanta

A Atalanta está em quarto lugar, com 69 pontos. Se vencer, ultrapassa a Juventus (71) e termina em terceiro, atrás apenas de Internazionale e Milan. A dupla de Milão encerrou a competição com 94 e 75, respectivamente. A Atalanta, portanto, está classificada para a Champions League. O Bologna, que terminou em quinto, também vai para a Champions. Para esta partida, o esquema 3-6-1 está mantido, com Scamacca no ataque. A novidade é que Rafael Toloi, brasileiro naturalizado italiano e que normalmente vinha como reserva, será um dos três zagueiros. O jogo deve ser uma grande festa para a torcida, que poderá comemorar o título da LIga Europa, que será mostrado no estádio.

Como chega a Fiorentina

A Fiorentina encerrará a competição em oitavo lugar, mas ainda sem saber a pontuação exata. A Viola soma 57 pontos, quatro atrás da Lazio. No entanto, o time de Florença ficou com a única vaga para a Liga Conferência. Castrovilli e Belotti formam o ataque.

ATALANTA X FIORENTINA

29ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 02/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo (ITA)

ATALANTA: Carnesecchi; Rafael Tolói, Djimsiti, Scalvini; Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta, Lookman, De Ketelaere; Scamacca. Técnico: Gianpero Gasperini

FIORENTINA: Terraciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Ikoné, Barák, Castrovilli; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano

Árbitro: Juan Luca Sacchi

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atalanta x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.