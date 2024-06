Renato reconhece que Grêmio está sem ritmo: ‘Não tem como escapar’

No retorno ao Brasileirão, os reservas do Grêmio não deram conta do recado e perderam para o Bragantino por 2 a 0 no Couto Pereira. Na visão de Renato Gaúcho, as enchentes no Rio Grande do Sul deixaram os jogadores tricolores com “dez passos atrás” em relação aos adversários.

Renato analisa derrota do Grêmio

“A gente sabia que encontraria dificuldades. Afinal, estamos com falta de entrosamento e ritmo de jogo. Não tem como escapar. Nós vamos estar sempre dez passos atrás dos nossos adversários, mesmo vencendo os jogos”, disse Renato.

“Nós tomamos um gol com dois minutos de jogo, aí as coisas desandam. Afinal, estamos preparados para jogar de uma forma. No segundo tempo, quando pensávamos em reagir, sofremos mais um gol”, completou.

Em seguida, Renato fez uma projeção do jogo entre Huachipato e Grêmio, pela Libertadores. Afinal, é um duelo que vale muito para as pretensões do clube gaúcho na temporada.

“A gente sabe que é um jogo decisivo para nós. Nós precisamos sair vivos de lá. Dos três resultados, temos dois que nos mantém vivos. Se vencermos, é melhor ainda. Se empatarmos, vamos decidir em casa contra o Estudiantes”, completou Renato.

Aliás, Huachipato e Grêmio se enfrentam na próxima terça-feira (04/06), às 21h (de Brasília), no Chile, pelo Grupo C da Libertadores. Com duas vitórias e duas derrotas, os jogadores tricolores estão na terceira colocação da chave.

