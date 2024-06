Vini Jr. exalta Ancelotti e relembra quando acertou com o Real: ‘Amo esse clube’

O Real Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e conquistou a Champions League pela décima quinta vez em sua história. Autor do gol do título, Vini Jr. entrou para a história ao estufar a rede em mais uma decisão do torneio. Ele mostrou que está firme na briga pelo prêmio da Bola de Ouro, da France Football.

“A sensação é ótima. Toda a família, toda a torcida sempre acreditou na gente, que podíamos chegar aqui à final de Champions e levar a taça até Madri. É um sonho que estou vivendo, vencer duas Champions. Eu amo esse clube. Eles fizeram de tudo para me trazer quando eu era garoto. Sou grato. E pagaram muito caro, 45 milhões de euros. Mas espero que eles possam dizer que com essas conquistas, na verdade, gastaram pouco”, disse:

“Quando assinei em 13 de maio de 2017, eu lembro da data. Nesse sentido, agora em primeiro de junho de 2024, o que eu quero é seguir fazendo muito pelo clube”, acrescentou.

Camisa 7 acumula recordes

Com o título, o Brasil tem representantes em times vencedores da Champions League pela 19ª vez consecutiva. Os felizardos da vez são Vinicius Junior, Rodrygo e Éder Militão. O último brasileiro a levantar a taça e aumentar a lista foi Ederson com o Manchester City.

Além disso, após a partida, o atacante brasileiro exaltou o técnico Carlo Ancelotti, que chegou a conversar com a CBF para assumir a seleção brasileira, mas preferiu seguir no clube merengue.

“Ancelotti é tudo. Afinal, em um grupo como esse, ninguém tem ego. Todos são humildes e trabalham um pelo outro. Vamos, Real”, enalteceu.

Por fim, com o título, o Real Madrid garantiu a classificação para a nova Copa Intercontinental da Fifa. Assim, a entidade criou o torneio para substituir a edição anual do Mundial de Clubes e vai reunir os seis vencedores dos torneios continentais.

