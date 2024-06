Quarteto do Real Madrid iguala recorde de títulos da Champions League

Com mais uma conquista do Real Madrid, quatro jogadores do elenco se tornaram recordistas de títulos da Champions League. Tratam-se de Carvajal, Modric, Kross e Nacho, que ergueram este troféu pela sexta vez e igualaram a marca histórica de Paco Gento, lenda do clube espanhol.

Após bater o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, a equipe merengue venceu o torneio continental pela 15ª vez. O quarteto levantou a taça em em 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24. Kross, por sua vez, participou dos cinco títulos mais recentes da equipe, além de um pelo Bayern de Munique em 2012/13.

Dessa forma, Paco Gento era o líder isolado. Sendo assim, o espanhol ganhou todas as suas seis Champions pelo Real Madrid, em 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66.

Por fim, com o título, o Real Madrid garantiu a classificação para a nova Copa Intercontinental da Fifa. Assim, a entidade criou o torneio para substituir a edição anual do Mundial de Clubes e vai reunir os seis vencedores dos torneios continentais.

Confira os jogadores com mais títulos de Champions League

6 títulos

Paco Gento (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66),

Carvajal, Modric, Nacho (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)

Kroos (Bayern de Munique: 2012/13; Real Madrid: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)

5 títulos

Alfredo Di Stéfano, Juan Alonso, Héctor Rial, Juan Santiesteban, Rafael Lesmes, Marquitos, Enrique Mateos, José María Zárraga (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60),

Paolo Maldini (Milan: 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07),

Clarence Seedorf (Ajax: 1994/95; Real Madrid: 1997/98 e 1999/00; Milan: 2002/03 e 2006/07),

Cristiano Ronaldo (Manchester United: 2007/08; Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18),

Gareth Bale, Benzema, Casemiro, Isco e Marcelo (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)

Vázquez (Real Madrid: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

4 títulos:

Joseíto Fernández (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58 e 1958/59)

José Santamaría (Real Madrid: 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66)

Phil Neal (Liverpool: 1976/77, 1977/78, 1980/81 e 1983/84)

Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández (Barcelona: 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)

Sergio Ramos e Varane (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)

Kovacic (Real Madrid: 2015/16, 2016/17 e 2017/18; Chelsea: 2020/21)

Alaba (Bayern de Munique: 2012/13 e 2019/20; Real Madrid: 2021/22 e 2023/24)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Quarteto do Real Madrid iguala recorde de títulos da Champions League apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.