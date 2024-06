Arthur Elias elogia atuação do Brasil, mas prega pés no chão

Com dois gols de Marta no segundo tempo, a Seleção Feminina goleou a Jamaica neste sábado (01/06) por 4 a 0 na Arena Pernambuco. Apesar do resultado expressivo, Arthur Elias pregou pés no chão. Na visão do técnico, as jogadoras brasileiras apresentaram uma boa atuação, mas ainda precisam evoluir.

Goleada do Brasil

“A gente busca sempre pela excelência no trabalho. É claro que nós temos coisas para corrigir na partida, mas fizemos um grande jogo. No próximo duelo, é uma outra história. A Jamaica tem atletas velozes, uma boa bola parada e uma excelente organização. A gente focou hoje na parte tática e no nosso processo. É seguir evoluindo com nosso trabalho”, disse Arthur Elias.

“Nós criamos muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Nós fomos muito dominantes. Portanto, é preciso criar as oportunidades e depois pensar em colocar para dentro. Nós temos um estilo que independe de sistema. O processo está sendo muito bem aproveitado pelas atletas”, completou Arthur Elias.

Brasil e Jamaica agora se reencontram na próxima terça-feira (04/06), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Aliás, este é o último amistoso antes da convocação final de Arthur Elias para as Olimpíadas de Paris. A competição inicia em julho.

