Felipe Anderson fala como jogador do Palmeiras pela primeira vez: ‘Maior do Brasil’

Neste sábado (1/6), Felipe Anderson falou pela primeira vez na condição de jogador do Palmeiras. O jogador, que encerrou sua passagem, pela Lazio, da Itália, disse estar ansioso para entrar em campo pelo Verdão.

“Estou muito feliz e empolgado com a oportunidade de vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Tenho certeza de que juntos iremos conquistar grandes vitórias e títulos. Não vejo a hora de trabalhar com os meus novos companheiros na Academia de Futebol para ajudar o Verdão dentro de campo. Estamos juntos, família Palmeiras. Avanti Palestra”, declarou.

Vamos construir muitas histórias juntos, Felipe Anderson! Bem-vindo! #AvantiPalestra pic.twitter.com/SY1Ha0Id1W — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2024

Aos 31 anos, Felipe Anderson está no Brasil desde o começo da semana para resolver trâmites sobre sua mudança para o Brasil. Aliás, o pré-contrato que assinou com o clube alviverde em abril passou a valer a partir deste sábado.

O meia-atacante terá, portanto, todo o mês de junho de férias e terá condições de joigar a partir de 10 de julho, quando haverá a reabertura da janela de transferências. Seu contrato com o Verdão vai até dezembro de 2027.

A carreira de Felipe Anderson Revelado pelo Santos, Felipe Anderson estava no futebol europeu há 11 anos. Então titular absoluto na Lazio, ele encerrou sua segunda passagem pelo clube italiano, onde chegou em 2013. Desde então, passou também pelo Porto, de Portugal, e pelo West Ham, da Inglaterra. Mas foi na equipe italiana que obteve seu maior destaque na carreira. Pela Lazio, o jogador disputou 326 partidas e marcou 58 gols e 63 assistências.

