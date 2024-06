Ancelotti conquista quinto título da Champions e amplia marca

No comando do Real Madrid, Carlo Ancelotti não cansa de bater recordes e erguer troféus. Afinal, neste sábado (1), o time merengue bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e conquistou a Champions League pela 15ª vez em sua história. Com isso, o treinador, agora, soma cinco títulos do torneio continental, dois à frente dos demais.

Sendo assim, o técnico tem três títulos no comando do Real Madrid (2014, 2022 e 2024) e dois pelo Milan (2003 e 2007). Além disso, o profissional ainda tem dois títulos como jogador, ambos pelo Rubro-Negro: em 1989 e 1990.

Dessa forma, Ancelotti empata com Zidane, como o treinador com mais troféus de Champions League pelo Real Madrid, ambos com três. O italiano, aliás, é o técnico recordista de jogos no torneio continental, com 204 partidas, e o comandante com mais vitórias, 116 – são mais 47 empates e 41 derrotas.

Técnicos com mais títulos de Champions

Carlo Ancelotti: 5 (Milan 2003, 2007 / Real Madrid 2014, 2022 e 2024)

Bob Paisley: 3 (Liverpool 1977, 1978, 1981)

Zinédine Zidane: 3 (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Pep Guardiola: 3 (Barcelona 2009, 2011 / Man City 2023)

Técnicos com mais finais de Champions

Carlo Ancelotti: 6 (Milan 2003, 2005, 2007 / Real Madrid 2014, 2022 e 2024)

Marcello Lippi: 4 (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003)

Alex Ferguson: 4 (Manchester United 1999, 2008, 2009, 2011)

Pep Guardiola: 4 (Barcelona 2009, 2011 / Man City 2021, 2023)

Jürgen Klopp: 4 (Dortmund 2013 / Liverpool 2018, 2019, 2022)

Miguel Muñoz: 4 (Real Madrid 1960, 1962, 1964, 1966)

