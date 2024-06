Júnior Santos marca, Botafogo bate Corinthians e dorme na liderança do Brasileirão

Nos embalos de sábado à noite, o Botafogo não se intimidou com a Neo Química lotada e derrotou o Corinthians por 1 a 0 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Santos anotou o gol solitário que permite ao Glorioso dormir na liderança da competição.

Este foi o primeiro triunfo do Glorioso na Neo Química Arena desde a fundação em 2012.

Com o resultado, os cariocas igualam os mesmos 13 pontos de Athletico-PR e Bahia, mas superam os rivais nos critérios de desempate. Paranaenses e baianos, contudo, entram em campo neste domingo (2), contra Fortaleza e Atlético, respectivamente.

O jogo

Com muita imposição física, o Corinthians esteve mais próximo da meta adversária, mas sem compactar os setores, parou na marcação. O Botafogo teve um pouco mais de soluções e recursos, investindo nos arranques em velocidade. Em especial pela direita com Luiz Henrique. Assim, os visitantes acharam bons espaços. Faltou, porém, capricho de Marlon Freitas e Danilo Barbosa no momento de finalizar.

O Botafogo voltou melhor e ocupou mais os espaços no campo ofensivo. Com um pouco mais de liberdade para selecionar as jogadas, o Glorioso colheu a recompensa; abriu o placar com Júnior Santos aos 14 minutos. A partir daí, o Timão partiu para cima e teve boas chances de empatar. Por outro lado, deu espaços que poderiam ter sido melhor aproveitados pelos cariocas. Mas não fez falta. Com muita consistência coletiva, o Botafogo soube se comportar bem em todos os setores até o apito final.

CORINTHIANS 0X1 BOTAFOGO

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 1/6/2024 (sábado)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.281 (40.937 pagantes)

Renda: R$ 2.614.293,50

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho (Fausto Vera), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Ángel Romero, 23’/2ºT) e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley (Gustavo Mosquito, 15’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Gregore, 29’/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Yarlen); Luiz Henrique (Óscar Romero, 18’/2ºT), Savarino (Tiquinho Soares, 29’/2ºT) e Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Gol: Júnior Santos, 13’/2ºT (0-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Félix Torres, Wesley (COR); Danilo Barbosa, Marlon Freiras, Luiz Henrique, Óscar Romero (BOT)

Cartão vermelho: –

