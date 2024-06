Craques do Real Madrid festejam taça da Champions com multidão de torcedores

É festa na praça mais badalada de Madri

Uma multidão celebra neste domingo (2/6) o título do Real Madrid na Liga dos Campeões. Assim, milhares de torcedores lotam a famosa praça de Cibeles – a mais agitada da capital espanhola – e as ruas de acesso.

Festa é transmitida pela internet

O Real Madrid transmitiu a festa pelo seu canal na internet. Desse modo, mostrou a chegada dos jogadores no ônibus, com a taça em destaque. E, ao mesmo tempo, exibe imagens aéreas para dar uma ideia da enorme quantidade de pessoas que participam da comemoração.

Vini Jr é só sorrisos no Real Madrid

No ônibus, o clima de euforia dos jogadores tem em Vini Jr um dos mais entusiasmados. Afinal, o craque brasileiro, que se tornou poderosa voz também fora de campo – na luta contra o racismo – foi autor do segundo gol do time na final contra o Borussia Dortmund. Assim, fechou com chave de ouro uma temporada em que se destacou pelo talento, com chances de concorrer à Bola de Ouro.

Toni Kroos se despede na festa em praça pública

Outro nome de destaque na campanha do Real Madrid – e que causou emoção na final da Champions – é Toni Kroos. Afinal, ele fez a sua última partida pela equipe merengue. E deixa uma história de sucesso: participou dos cinco títulos mais recentes da equipe. Na comemoração, ele teve a chance de se despedir dos torcedores, já que os atletas usaram microfone para se dirigir ao público. Aos 34 anos, completados em 4/1/1990, Kroos vai se aposentar após a disputa da Eurocopa.

