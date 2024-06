Internacional: Coudet comenta vitória sobre o Cuiabá

O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, comemorou a vitória sobre o Cuiabá neste sábado (1/6) com uma avaliação sobre o desempenho do time em cada tempo de jogo. Assim, atribuiu à falta de ritmo o desempenho modesto na etapa inicial. Mas ressaltou a evolução do grupo no segundo tempo.

“Com o que fizemos no segundo tempo merecíamos ganhar. Trabalhamos bem defensivamente. Vamos nos adaptando para chegar aonde queremos”, afirmou.

Coudet fez alterações na etapa final que deram resultado. Afinal, Alan Patrick e Aránguiz entraram e ajudaram a mudar o panorama. O treinador diz que um dos objetivos é dar chance a todos, após o período de paralisação por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Fizemos algumas trocas porque vamos ter um calendário muito apertado. Precisamos que todo o grupo tenha ritmo de jogo”, disse.

Expectativa por retomada de jogos em Porto Alegre

Coudet também falou sobre a expectativa pelo retorno ao Beira-Rio. Afinal, o estádio ficou alagado e ainda não se sabe quando voltará a sediar jogos. Além disso, o time também sente falta do Centro de Treinamento Parque Gigante , também sem condições de uso por causa da calamidade no estado gaúcho.

“Voltar a Porto Alegre é muito importante. Seguimos acompanhando a situação. A nossa maior alegri é que Porto Alegre possa voltar à normalidade. Sabemos da nossa responsabilidade na parte esportiva”, finalizou.

Internacional na tabela

O Internacional chegou a 10 pontos e está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá, por sua vez, está na lanterna, sem qualquer vitória ou empate até agora.

