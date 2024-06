São Paulo derrota o Cruzeiro e entra no G4 do Brasileirão

O torcedor que lotou o MorumBIS, na noite deste domingo (2), está se acostumando a ver um time com maior protagonismo no Brasileirão. Se, em 2023, o São Paulo foi coadjuvante, agora, com o técnico Luís Zubeldía, não tem mais os voos de galinha de antes. Em casa, o Tricolor chegou ao G4 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, pela sétima rodada do torneio.

O São Paulo, que contou com o brilho da dupla Lucas e Calleri, soma 13 pontos. Já a Raposa, que teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, tem dez. Está, assim, em nono.

São Paulo sai na frente e passa sufoco

Em cinco minutos, o São Paulo já estava na frente. Lucas Moura carregou a bola e disparou da entrada da área. A redonda pegou na defesa celeste e matou o zagueiro Anderson. O Cruzeiro, contudo, se recompôs rápido e passou a mandar e desmandar na partida. Teve Rafael salvando o Trciolor e bola na trave, contra, de Arboleda. Só que Marlon resolveu esfriar a Raposa ao atingir Calleri e deixar os mineiros com um a menos. No fim, no gol certo, foi a vez de Juan, do time da casa, carimbar a trave adversária.

Calleri mata o jogo; Cruzeiro não reage

O desempenho do primeiro tempo, mesmo com um a mais, deixou o torcedor do São Paulo preocupado. No entanto, a equipe tratou de dissipar logo as dúvidas. Desse modo, Wellington cruzou na cabeça de Calleri, que chegou ao 70º gol pelo Soberano. O Cruzeiro, já sem aquele volume de jogo todo, sentiu o momento desfavorável. Acabou mesmo o gás. Desta vez, o Tricolor teve, então, o controle da partida.

SÃO PAULO 2X0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 02/06/2024

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Gols: Moura, 5’/1ºT (1-0); Calleri, 2’/2ºT (2-0)

SÃO PAULO: Rafael; Moreira (Ferraresi, 43’/1ºT), Arboleda (Diego Costa, Intervalo), Franco e Welllington; Bobadilla (Luiz Gustavo, Intervalo), Alisson e Nestor, Moura (Araújo, 29’/2ºT), Juan e Calleri (André Silva, 36’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Silva, Romero (Robert, 35’/2ºT), Veron e Matheus Pereira; Barreal (Vitinho, 23’/2ºT) e Rafa Silva (Kaiki, Intervalo). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Lucas Paulo Torrezin (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Vagner Reway (Fifa-ES)

Cartão Amarelo: Franco, Zubeldía, Alisson (SFC); Barreal, Kaiki (CRU)

Cartão Vermelho: Marlon, 37’/1ºT (CRU)

