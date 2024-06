Após empate do Atlético, Hulk afirma que VAR manda no futebol brasileiro

O atacante Hulk ficou na bronca com a arbitragem, em especial com o VAR, após o empate do Atlético por 1 a 1 com o Bahia neste domingo (2), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

“O que não pode é fugir da responsabilidade. Infelizmente, o VAR está mandando no futebol brasileiro”, abreviou Hulk, na saída do gramado da Arena MRV.

Ao balançar a rede neste domingo, Hulk atingiu uma marca importante. Afinal, assumiu a artilharia máxima do Atlético na era dos pontos corridos, com 47 gols.

Ao contrário de Hulk, Milito lamenta desperdício de chances

Por outro lado, o treinador Gabriel Milito preferiu focar mais na parte do campo e lamentou as oportunidades perdidas e o empate atuando em seus domínios.

“A única pena é o resultado, porque considero que foi injusto. Hoje, merecemos a vitória. Buscamos o gol o todo o tempo, desde o primeiro minuto até o final. Tivemos nossas situações de gol para poder ganhar o jogo”, disse o treinador, na entrevista coletiva após duelo contra o Bahia.

O empate na Arena MRV impede o Atlético de alcançar o G4 do Brasileirão. O time aparece, portanto, em décimo na classificação, com dez pontos e um jogo a menos. O Galop, aliás, volta a campo pela competição nacional apenas na terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no interior paulista.

