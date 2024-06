Fortaleza derrota o Athletico e tira rival da liderança do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (2), o Fortaleza derrotou o Athletico por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo veio através de Kusevic. Com o placar, o Leão chegou aos 10 pontos e fica na metade da tabela. Enquanto isso, o Furacão deixa a liderança e cai para a quinta colocação, com 13 pontos na classificação.

Calendário

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Bahia, na Arena Fonte Nova. Enquanto isso, o Athletico recebe o Criciúma, na Ligga Arena.

Primeiro tempo com gol do Fortaleza

Os primeiros 45 minutos foram de domínio do Fortaleza. Apesar de apresentar um bom volume, o time de Pablo Vojvoda não conseguia criar com frequência. Renato Kayser era o atacante mais participativo e chegou a assustar em chute de fora da área. Enquanto isso, o Athletico pouco fez. O time de Cuca parecia perdido e sem inspiração para contra-atacar seu adversário.

Nos minutos finais, quando o empate sem gols parecia decidido, a bola parada resultou no gol do Fortaleza. Logo depois do escanteio, Kusevic desviou e Bento, que saiu mal, viu a bola morrer dentro da rede, 1 a 0.

Segundo tempo e pressão do Athletico

Na volta do intervalo, o Athletico veio com uma postura bem diferente. O técnico Cuca mexeu taticamente na equipe e o Furacão dominou. Com avanços pelas laterais do campo, o time visitante criava perigo e teve uma ótima chance com Di Yoro. No chute cruzado, Nikão por muito pouco não empurrou para o gol. Melhor em campo, o Furacão voltou a assustar o Fortaleza através da bola parada. Na sobra do escanteio, Erick soltou o pé. Bem posicionado, o goleiro João Ricardo fez um milagre. No rebote, a zaga afastou.

Nos minutos finais, com o Athletico lançado ao ataque, o Fortaleza teve duas chances para definir o jogo. Na primeira, Hercules parou em milagre de Bento. Na segunda, Moisés chegou a driblar o arqueiro, mas viu Bento se recuperar e salvar o Furacão.

FORTALEZA 1 X 0 ATHLETICO

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 02/06/2024

Local: Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Público presente: 12.191

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kusevic, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco, aos 38/2ºT); Pedro Augusto (José Welison, aos 16/2ºT), Hercules e Emmanuel Martínez; Breno Lopes (Moisés, aos 32/2ºT), Machuca (Pochettino, aos 16/2ºT) e Renato Kayser (Lucero, aos 32/2ºT). Técnico: Pablo Vojvoda.

ATHLETICO: Bento; Madson, Thiago Heleno, Kaíque Rocha e Fernando (Mastriani, aos 35/2ºT); Erick, Felipinho (Di Yoro, intervalo) e Christian (Zé Vitor, aos 20/2ºT); Nikão , Pablo (Julimar, intervalo) e Cannobio (Zapelli, aos 20/2ºT). Técnico: Cuca.

Gols: Kusevic, 44’/1ºT (1-0)

Árbitro: João Vitor Gabi (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP-Fifa) e Gustavo Rodrigues Oliveira (SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Pedro Augusto, Emmanuel Martínez, Yago Pikachu (FOR); Felipinho, Madson, Christian, Zé Vitor (CAP)

