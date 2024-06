Lucas aponta papo com Zubeldía como fundamental para vitória

Autor do primeiro gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, o atacante Lucas apontou um fator como decisivo para o triunfo no Morumbis: uma conversa com o treinador Zubeldía no intervalo do jogo. O Tricolor, vale lembrar, já ganhava por 1 a 0 e tinha um jogador a mais em campo. No entanto, a Raposa teve boa atuação na primeira etapa, mesmo após a expulsão de Marlon, aos 38 minutos.

“A conversa foi para buscarmos mais o jogo, ainda mais com um jogador a mais. Poderíamos ter controlado mais o jogo (no primeiro tempo), no segundo conseguimos ajustar. O Luiz Gustavo ajudou, entrou bem. Controlamos bem, o gol do Calleri deu uma tranquilidade maior e conseguimos uma vitória muito importante”, comentou o camisa 7 do São Paulo.

Com a vitória, o São Paulo está em quarto lugar no Brasileirão, com 13 pontos, apenas um atrás dos líderes Flamengo e Bahia. O G4 do Campeonato Brasileiro tem ainda o Botafogo, outro com 13 pontos. Athletico-PR (13), Red Bull Bragantino (12) e Palmeiras (11) aparecem logo depois. Todas elas realizaram sete partidas, ao contrário da metade dos clubes da competição.

O São Paulo agora terá uns dias de folga e só voltará a jogar na outra quinta-feira (13), quando visita o Internacional, às 20h. Por conta da tragédia em Porto Alegre, o embate será disputado no Heriberto Hulse, casa do Criciúma. O Inter, por sua vez, encontra-se em oitavo, com dez pontos. O Colorado, porém, tem só cinco partidas.

“Agora temos tempo para trabalhar, treinar e voltar no dia 13”, concluiu o atacante do São Paulo.

