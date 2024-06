Matheus Pereira vê Cruzeiro ansioso na busca por gols

Após a derrota de 2 a 0 do Cruzeiro para o São Paulo, na noite deste domingo (02), o meia-atacante Matheus Pereira refletiu sobre a atuação da Raposa no Morumbis. Aos seus olhos, o time de Belo Horizonte jogou bem, mas não conseguiu converter as oportunidades em gols.

“Acho que o time entrou bem no jogo. Estivemos controlando bem o primeiro tempo, até mesmo com um a menos. É o que sempre falo, se a gente não faz os gols, depois fica difícil. Adversário vai lá, faz os gols. E com menos um, mais difícil ainda. Essa derrota é difícil de digerir. Temos que levantar na fase final, é o que a gente precisa”, começou Matheus Pereira.

Confira a tabela do Brasileirão

Nesta reflexão, o camisa 10 do Cruzeiro questionou ainda se os jogadores não estão ansiosos para marcarem gols, um problema que, segundo ele, vem desde a temporada de 2023. Na ocasião, vale lembrar, o time de Matheus Pereira marcou apenas 35 vezes em 38 rodadas.

Dessa forma, encerrou a competição com o pior ataque, apenas em 14º lugar. Já em 2024, a equipe de Matheus Pereira tem oito gols marcados, em seis rodadas disputadas.

“Falta a bola entrar. Não falta mais nada. No último momento, falta um pouco de calma. Cruzeiro vem de uma temporada em que se falava muito que não fazia gol, pode estar gerando ansiedade em alguns momentos. Em outros, os goleiros estão bem. A gente tem que ser mais eficaz. Chegar lá e fazer, não dar chance para o adversário”, completou Matheus Pereira, em entrevista ao “Premiere”.

Panorama no Brasileirão

Com a derrota para o São Paulo, o Cruzeiro está em nono lugar no Brasileirão, com 10 pontos. No entanto, o tim de Matheus Pereira tem uma partida a menos, contra o Internacional, adiada por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Este duelo ainda não foi remarcado.

O Cruzeiro volta a campo agora apenas na próxima quinta-feira (13), quando recebe o lanterna Cuiabá, às 19h, no Mineirão. Expulso diante do São Paulo, o lateral-esquerdo Marlon é uma baixa confirmada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Matheus Pereira vê Cruzeiro ansioso na busca por gols apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.