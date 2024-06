Avaí vence fora de casa e vira vice-líder da Série B; confira outros resultados

Três jogos movimentaram a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (2/6). No Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Avaí derrotou por 1 a 0 o Ituano e pulou para a vice-liderança, agora com 16 pontos, um a menos do que o Goiás. Jonathan Costa, aos 26 minutos da primeira etapa, anotou o gol solitário do jogo.

Desse modo, o Leão catarinense fatura seu quinto triunfo consecutivo. Já o Rubro-Negro cai para o 16º lugar, estacionado nos seis pontos, e pode fechar a rodada na zona de rebaixamento.

O Ituano abre a nona rodada da Segundona na sexta-feira (7), às 19h (de Brasília), em visita ao Coritiba no Estádio Couto Pereira. Dois dias depois, no domingo, o Avaí encara o clássico estadual diante da Chapecoense às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Outros jogos da Série B

Chapecoense 1×1 Vila Nova-GO

A Chapecoense, aliás, atuou em seus domínios contra o Vila Nova-GO e empatou por 1 a 1. Os goianos largaram na frente com Alesson, mas Habraão deixou tudo igual na Arena Condá, já nos acréscimos. O Tigre soma 11 pontos e aparece em nono lugar, enquanto o Verdão do Oeste, com dez, ocupa a 11ª posição.

Pela nona rodada, a Chape desafia o Avaí, domingo (9), na Ressacada; o Vila, por outro lado, recebe o Ceará, no dia seguinte, no OBA, em Goiânia.

Ponte Preta 4 x2 CRB

Em jogo de seis gols no segundo tempo, a Ponte Preta triunfou após quatro jogos. Na estreia do técnico Nelsinho Baptista, a Macaca fez 4 a 2 sobre o CRB, no Moisés Lucarelli. O duelo ainda teve três pênaltis – um deles parou em boa defesa de Pedro Rocha, goleiro do time paulista, no fim da primeira etapa, quando o placar ainda estava sem gols. Jeh, Elvis, Matheus Régis e Renato balançaram as redes para o time de Campinas, enquanto Anselmo Ramon e Gegê descontaram para os alagoanos.

Com o resultado, a Ponte Preta chega a nove pontos, abrindo distância do Z4 e ultrapassando justamente o CRB na tabela. Os alagoanos, que entraram em campo com uma formação alternativa, de olho na decisão da Copa do Nordeste na quarta-feira contra o Fortaleza, estacionam nos oito pontos. As equipes figuram na parte inferior da classificação.

A Ponte Preta volta jogar no próximo domingo, quando visita o América-MG, às 18h30, no Independência. O CRB, por sua vez, só jogam novamente pela Série B no sábado, quando recebe o Botafogo-SP, às 17h, no Rei Pelé.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Avaí vence fora de casa e vira vice-líder da Série B; confira outros resultados apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.