Renovação de Gabigol será tratada após julgamento do atacante, afirma Braz

O atacante Gabigol voltará suas atenções para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS) que ocorrerá na próxima sexta-feira (7), por tentativa de fraude em exame antidoping. Por causa disso, o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abordou a possível renovação do contrato do camisa 99.

“Vamos tratar disso (possível renovação) depois do julgamento que será no dia 7. Assim, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Mas acredito que, depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, analisemos quais são os próximos passos”, afirmou Marco Braz.

Além disso, o ídolo Rubro-Negro voltou a balançar as redes e marcou um gol na goleada do Flamengo de 6 a 1 contra o Vasco neste domingo (2). Ele saiu aplaudido pelos torcedores flamenguistas no Maracanã.

Gabigol está atuando devido a recurso no TJD-AD

“Qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada, após o julgamento que será no dia 7, na Suíça, na sexta-feira. Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, lógico que a gente já estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, a gente analisará e ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel”, finalizou o dirigente do time da Gávea sobre Gabigol.

Gabigol chegou a ser suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, porém, entrou com recurso no tribunal internacional e conseguiu um efeito suspensivo no fim de abril.

