Atlético: Gabriel Milito lamenta empate e fala em ‘injustiça’

Atlético e Bahia ficaram no empate, por 1 a 1, na tarde deste domingo (2), na Arena MRV, duelo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Gabriel Milito, aliás, considerou o resultado injusto. Na opinião do treinador, a vitória seria o correto pelo volume de jogo apresentado pelo Galo.

“A única pena é o resultado, porque considero que foi injusto. Hoje, merecemos a vitória. Fizemos um jogo muito bom. Na frente, tínhamos um time com bons jogadores, com uma boa organização, e penso que jogamos um bom jogo. Uma pena o resultado, sobretudo em casa. Sempre jogamos para ganhar, mais ainda em casa, com a nossa torcida nos levando para frente. Tiveram essa ação, a única do Bahia no segundo tempo e converteram um golaço”, destacou Milito.

Aliás, segundo o treinador atleticano, o momento em que o Bahia empatou foi ruim para o Galo. Afinal, se tivesse mais tempo, a equipe mineira teria mais opções de ataque.

“Depois, como falamos sempre… durou muito pouco o 1 a 0, porque rapidamente conseguiram o empate. Se esse processo tivesse estendido mais, provavelmente teríamos encontrado melhores opções para atacar. Nós fomos buscar todo o tempo, desde o primeiro minuto até o final. Tivemos nossas situações de gol para poder ganhar o jogo, mas o comportamento do time foi muito bom”, foi além.

O placar tirou a oportunidade de o Galo colar no grupo dos quatro primeiros colocados. Atualmente, o time mineiro tem seis jogos e 10 pontos. O Atlético, todavia, tem um jogo a menos.

O Galo agora volta a campo nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

