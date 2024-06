Nova treta? Chico Moedas provoca Casimiro e tem resposta: ‘Filho da p***’

O Flamengo aplicou uma histórica goleada no Vasco por 6 a 1, na tarde de domingo (2), no Maracanã. E o massacre rendeu muita zoeira na internet e uma especial brincadeira entre Chico Moedas e Casimiro.

Afinal, é de conhecimento de todos que Cazé é vascaíno fanático. No entanto, ele não reagiu bem à goleada sofrida pelo seu clube do coração. E Chico Moedas aproveitou o momento para tirar onda com o amigo.

No X (antigo Twitter), Moedas fez uma zoeira com Cazé, mas recebeu a resposta rapidamente.

“Tô tentando falar com o Casimiro, mas ele não responde, alguém sa6e o que aconteceu?”, brincou Moedas.

Cazé respondeu logo na sequência: “Tu é um filho da p*** da pior espécie”.

A situação foi curtida por vários internautas e ganhou destaque na rede social. Aliás, Chico e Cazé são amigos de longa data e trabalharam juntos na “Cazé TV”.

Tu é filha da puta da maior espécie — caze (@Casimiro) June 2, 2024

O resultado foi ótimo para o Flamengo, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. O Bahia está empatado com o Rubro-Negro, mas perde nos critérios de desempate. O Vasco tem seis pontos, na 13ª colocação.

