Militão provoca ex-namorada depois de título da Champions

O zagueiro brasileiro Éder Militão entrou com processo contra sua ex-namorada, Karoline Lima. Isso porque ela também é a mãe de sua filha e o motivo principal para o jogador ter acionado a Justiça.

No último sábado (1), o defensor venceu a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Assim, no momento de celebração, Militão aproveitou para tirar uma foto com a sua atual companheira, Tainá Castro. O registro causou polêmica na internet, pois os dois aparecem em clima de romance. O jogador segura a amada no colo, e eles estão se beijando no gramado.

Uma parte dos internautas desaprovou a atitude, principalmente de Tainá, pelo histórico do defensor dos Merengues.

“Não sei o que passa na cabeça de uma mulher ficar com um macho que faz o que faz com a mãe da própria filha. Sinceramente, depois vai chorar na internet”, disparou uma.

“Vai sair desse relacionamento tão triste e arrependida”, apontou outra.

“Coitada dessa moça. Tem que dormir e acordar todo dia sabendo do recalque do boy com a Karol”, frisou uma terceira.

“Tão apaixonado que tá e processando a ex por ciúmes”, indicou mais uma

“Um querendo mais que o outro mostrar que não estão com dor de cotovelos”, destacou uma outra internauta.

“Mulher, tu vai sentir vergonha depois, faz isso não!”, sugeriu uma sexta mulher.

“Eu não sei quem tá usando quem kkkkk”, em tom de ironia.

Treta entre Militão e Karoline Lima

Os atritos entre Éder Militão e Karoline Lima iniciaram após o zagueiro abrir um processo na Justiça contra a ex-namorada. O atleta, aliás, tomou tal atitude porque desejava a visita de sua filha na Espanha, onde ele mora.

A propósito, atualmente a modelo vive em São Paulo e buscava se mudar para o Rio de Janeiro. Cidade onde vive seu atual namorado, o defensor do Flamengo, Léo Pereira. Assim, Militão também solicitou que Karoline fosse impedida de fazer esse movimento através da Justiça.

Militão argumenta que tal movimento poderia causar prejuízo no estilo de vida de sua filha, Cecília, por uma situação que ele classifica como “aventura amorosa”. Tal afirmação dele faz referência ao namoro da sua ex-companheira com Léo Pereira.

Além disso, a atual namorada do zagueiro do Real Madrid, Tainá Castro, foi casada com o atual companheiro de Karoline. Por sinal, ela é mãe de dois filhos do atleta que defende o Flamengo. Os dois casais se envolveram no mesmo momento.

