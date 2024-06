O Fluminense parecia encaminhar uma vitória sobre o Juventude no Maracanã, pelo Brasileirão, porém deixou pontos pelo caminho em mais um erro individual. Desta vez, pela segunda rodada consecutiva, o goleiro Fábio entregou um gol para o adversário. Assim, Marquinhos disse que a equipe estava bem em campo, mas a infelicidade tirou a vitória e deixou um sabor amargo.

“Acho que a gente estava bem, controlando bem o jogo. Numa infelicidade a gente sofreu o gol de empate, que é um empate amargo. Mas é trabalhar agora e descansar. Trabalhar porque a gente tem que sair o mais rápido possível desta situação”, disse.

Além do auxiliar Eduardo Barros, o atacante também poupou o arqueiro de qualquer responsabilidade no resultado. De acordo com o camisa 77, ‘erro individual é erro do grupo todo’. Com o empate, os comandados de Fernando Diniz deixaram a zona de rebaixamento, porém seguem próximos do Z4, na décima quinta colocação.

“Erro individual é erro do grupo todo. Não temos que culpar ninguém. É um erro coletivo. Então a gente está junto nessa. Quando acerta, acerta todo mundo. Quando erra, erra todo mundo”, afirmou.

Clássico no horizonte

A equipe volta a campo somente no dia 11 (terça-feira), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, para medir forças com o Botafogo, em mais um clássico na temporada. Marquinhos disse que a equipe tratará o duelo como uma decisão para sair da situação incômoda na competição.

“Acho que influencia (o empate) porque ninguém gosta de ficar ali embaixo, né? Mas é clássico. A gente trata todo jogo como uma decisão, final, mas a gente vai trabalhar para sair o mais rápido desta situação”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Marquinhos analisa atuação do Fluminense diante do Juventude: ‘Empate amargo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.