Arias, do Fluminense, se apresenta à Colômbia nesta segunda-feira

Depois do empate do Fluminense com o Juventude, Jhon Arias se apresenta à Colômbia, que disputará amistosos e a Copa América, nesta segunda-feira (3). Vale lembrar que o jogador havia conseguido uma liberação para permanecer no Tricolor por mais dois jogos, contra o Alianza Lima (PER), na Libertadores, e a equipe gaúcha, pelo Brasileirão.

Dessa forma, o jogador será desfalque no clássico contra o Botafogo, na terça-feira (11), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Além dele, Santiago Arias, do Bahia, que também teve a liberação, também irá se apresentar à seleção colombiana para o torneio continental.

A apresentação dos jogadores está sendo feita agora porque Los Cafeteros vão enfrentar Estados Unidos e Bolívia em amistosos nos dias 8 e 15 de junho. Depois, eles viajam para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos. Com o empate, os comandados de Fernando Diniz deixaram a zona de rebaixamento, porém seguem próximos do Z4, na décima quinta colocação, com seis pontos. Confira o calendário da Colômbia 8 e 15 de junho: amistosos contra EUA e Bolívia;

20/06 até 02/07: primeira fase da Copa América;

4 a 6 de julho: quartas de final da Copa América;

9 e 10 de julho: semifinal da Copa América;

13 e 14 de julho: terceiro lugar e final da Copa América.

