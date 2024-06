Vasco não sofria seis gols no mesmo jogo desde 2015

A goleada de 6 a 1 sofrida pelo Vasco contra o Flamengo é uma das piores da história do clube. Para dar uma dimensão maior, o Cruz-Maltino não sofria seis gols no mesmo jogo desde o Brasileirão de 2015.

À época, a equipe carioca foi até o Beira-Rio e voltou com uma goleada por 6 a 0 do Internacional. Foi pela 22ª rodada daquela edição, que culminou, assim, com o terceiro rebaixamento do time à Série B.

Esta, aliás, é a quarta vez que o Gigante da Colina sofre ao menos seis gols no mesmo jogo desde que o formato por pontos corridos começou a valer no Brasileirão. A primeira vez foi em 2005, quando perdeu por 7 a 2 para o Athletico – até hoje o jogo que o time mais sofreu gols no campeonato nacional.

Depois, no ano seguinte, voltou a perder para o próprio Furacão na Arena da Baixada: dessa vez por 6 a 4, em jogo doido pelo Brasileiro de 2006. A vez seguinte foi a citada em 2015, contra o Inter. Nove anos mais tarde, o Cruz-Maltino sofre seis gols, então, de seu maior rival.

Dessa forma, é a primeira vez que o time de São Januário leva seis gols como mandante desde a instauração dos pontos corridos. Além disso, essa passa a ser a maior goleada em casa do Vasco no Brasileirão (somente Série A*), superando o 4 a 0 sofrido para o Bahia, em 2012.

Vezes que o Vasco sofreu 6 gols nos pontos corridos

Athletico 7 x 2 Vasco, Arena da Baixada – Brasileirão 2005

Athletico 6 x 4 Vasco, Arena da Baixada – Brasileirão 2006

Inter 6 x 0 Vasco, Beira-Rio – Brasileirão 2015

Vasco 1 x 6 Flamengo, Maracanã – Brasileirão 2024

*Em 2014, a equipe carioca perdeu por 5 a 0 para o Avaí em São Januário pela Série B

