Luana Piovani detona Diogo Defante por pedir perdão a Neymar: ‘Arrumou o olho e não enxerga?’

A atriz Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais na treta sem fim com o craque Neymar. Desta vez, a artilharia dela voltou contra o humorista Diogo Defante. Afinal, o comediante pediu perdão para Neymar e divulgou a conversa nas redes sociais, algo que foi condenado por Piovani.

“Defante pediu desculpas para Neymar com medo de ser excluído”, dizia o post compartilhado pela influenciadora.

Todavia, Luana não parou por aí. Afinal, ela chegou a ironizar a cirurgia de correção do olho feita pelo humorista. “Arrumou o olho e ainda não enxerga??? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos a sua índole.”, finalizou ela.

Na última semana, Defante usou as redes sociais para brincar com todo o problema que vem acontecendo com Luana e Neymar. No entanto, o atleta não gostou do que aconteceu. Eles, todavia, conversaram e tudo foi resolvido. O comendiante, aliás, chegou a pedir perdão ao jogador.

Entenda a treta entre Neymar e Luana Piovani

A situação começou, afinal, na última semana quando Luana publicou nas redes sociais um vídeo da comunicadora socioambiental Laila Zaid na qual comenta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que pode “privatizar” as praias brasileiras.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, disparou a atriz nesse primeiro momento.

No entanto, ela não parou. No dia seguinte, a atriz voltou a atacar o jogador, desta vez, de maneira mais direta. Luana falou do astro como pai e companheiro. Neymar, por sua vez, estava quieto e não tinha se manifestado.

Neymar parte para o ataque

Afinal, dias depois Neymar perdeu a paciência, sobretudo, após Luana falar dos filhos do jogador.

“Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não F…, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida”, iniciou Neymar que ainda falou sobre a criação dos filhos.

“Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai”, completou.

