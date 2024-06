Pai de Carvajal participa de festa da conquista do título do Real Madrid de maneira diferente

O Real Madrid conquistou seu 15º título da Chmapions League ao vencer o Borussia Dortmund, por 2 a 0, no último sábado, em Wembley. No entanto, mais que a taça, chamou atenção uma cena na festa do título.

Afinal, enquanto os campeões estavam em um ônibus, o pai de Dani Carvajal, um dos capitães da equipe, fazia escolta da delegação, como policial. Mariano Carvajal estava a trabalho e ficou à frente do ônibus do Real Madrid. Ele foi até a Praça Cibeles depois até o Estádio Santiago Bernabéu.

Ele, no entanto, foi observado e conversou com a imprensa. De maneira rápida, ele falou sobre o trabalho próximo ao filho.

“Eu não posso estar mais orgulhoso”, salientou Carvajal pai.

O orgulho, todavia, não fez o senhor Mariano perder a ética profissional. Aliás, o atleta levou a taça em determinado momento para tirar foto com o pai. Ele, porém, evitou a imagem e disse que estava em serviço. Pouco depois, a foto foi tirada. O instante, aliás, foi divulgado nas redes sociais da polícia espanhola.

Além do título, o senhor Mariano estava orgulhoso também pela importância do filho na final. Pois ele marcou um dos gols e foi escolhido como o melhor em campo.

Carvajal, aliás, entrou para a história da competição. Aos 32 anos, ele conquistou o sexsto título do torneio. Nacho, Modric e Kroos também têm o mesmo número de conquistas.

