O São Paulo conheceu nesta segunda-feira (3), em sorteio realizado na sede da Conmebol, o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista vai encarar o Nacional, do Uruguai, visando uma vaga nas quartas de final da competição. Contudo, esta não será a primeira vez que as equipes se enfrentam pelo mata-mata do torneio continental.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram pela Libertadores quatro vezes, com três vitórias do São Paulo e um empate. Contudo, a estatística que chama a atenção está no número de gols. Afinal, o Tricolor já marcou cinco tentos no confronto e não sofreu nenhum.

A primeira vez que eles se enfrentaram, aconteceu em 1992. Jogando no Uruguai, o São Paulo venceu o Nacional por 1 a 0, com gol de Elivélton. No duelo de volta, no Morumbi, o Tricolor voltou a vencer, desta vez por 2 a 0, com tentos de Ronaldão e Antônio Carlos. Aliás, a competição terminaria com título do Soberano, o primeiro em sua história.

Já o segundo encontro aconteceu nas oitavas de final da Libertadores de 2008. Com a vantagem de decidir em casa, o São Paulo foi até Montevidéu e conseguiu voltar com um 0 a 0. Assim, atuando no Brasil, o Tricolor conseguiu fazer o valor do seu mando de campo e triunfou por 2 a 0, com gols de Adriano e Dagoberto.

Novo encontro entre São Paulo e Nacional-URU em 2024

Agora, as equipes se reencontram pela Libertadores em 2024. O duelo de ida está marcado para a semana do dia 14 de agosto, em Montevidéu. O jogo da volta será no MorumBIS, na semana do dia 21 de agosto.

O post São Paulo nunca perdeu ou sofreu gols contra o Nacional, na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.