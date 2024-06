Ex-Arsenal e Juventus gastou fortuna com vinhos: ‘Dinheiro desaparece rápido’

Uma ex-promessa do Arsenal e com passagem pela Juventus admitiu que gastou tudo que podia e que não podia com vinhos de até R$850 mil cada garrafa. Aliás, os altos salários não duraram muito tempo e o atleta acabou encerrando a carreira precocemente aos 33 anos em 2021.

O jogador afirmou em entrevista ao “Daily Mail” que recebia apoio do Arsenal, mas teve pouca instrução fora dos gramados. Além disso, ele teria sido influenciado por colegas da seleção dinamarquesa. Isso porque os jogadores passavam o dia todo falando de vinho.

Quem é o jogador ex-Arsenal?

Trata-se de Nicklas Bendtner, que jogou pela seleção da Dinamarca na Copa do Mundo de 2010. Atualmente aos 36 anos, o ex-atleta admitiu os excessos. Além de vinhos, ele diz que gastou dinheiro com casas e artes.

“Quando eu tinha 24 anos, gastei basicamente todo o dinheiro que tinha em vinho, casas e arte. Deixaram-me sozinho com o meu dinheiro. Tive muito apoio no clube (Arsenal), mas nem tanto fora de campo. O dinheiro desaparece rápido quando se compra vinhos de 150 mil euros (cerca de R$850 mil)” disse.

“Nos bancos de trás do ônibus todos os jogadores sempre falavam sobre vinho. Por isso coleciono vinho desde os 19 anos. Quando estávamos na concentração, todos levávamos uma garrafa de vinho na segunda-feira. Hoje tenho cerca de 50 mil garrafas de vinho” completou.

Bendtner atuou emprestado pelo Arsenal em clubes como Birmingham, Sunderland e Juventus. Depois, jogou em times como Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhagen. Em 2021, ele defendeu um time amador da quarta temporada dinamarquesa e decidiu se aposentar.

