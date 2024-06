Lucas Moura vive ano artilheiro em seu retorno ao São Paulo

Na vitória do São Paulo por 2 a 0 diante do Cruzeiro, o atacante Lucas Moura anotou um dos gols. O triunfo no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ajudou o Tricolor a entrar no G-4 e sonhar com uma briga pela liderança do torneio nacional. Agora, a distância para o líder Flamengo é de apenas um ponto.

Por falar no camisa 7, desde o seu retorno, Lucas Moura tem realizado boas partidas com a camisa do São Paulo. Ou seja, a sua imagem de ídolo só aumenta no Tricolor.

Apesar de ficar um período fora por causa de lesão muscular no começo de 2024, o atleta se recuperou e parece ter retornado com mais intensidade dentro de campo. Importante nas jogadas do último terço do campo, ele tem decidido a favor da sua equipe. Nos últimos três jogos, ele balançou a rede e ajudou o São Paulo a somar vitórias.

Lucas Moura Artilheiro

Contratado no segundo semestre de 2023, Lucas Moura decidiu a favor do São Paulo e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Nos primeiros seis meses, ele participou de 19 jogos e marcou três. Atualmente, na temporada 2024, mesmo com a ausência por lesão, Lucas Moura participou de 12 jogos, anotou cinco gols e deu quatro assistências.

Melhor ano no São Paulo

Vale citar, que a melhor temporada do jogador com a camisa do time paulista foi em 2012. Na ocasião, ele anotou 16 gols e deu 14 assistências. Naquele ano, o atleta disputou 60 partidas.

