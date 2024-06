Após a acachapante goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo (2), alguns jogadores do Vasco discutiram no vestiário do Maracanã. O presidente Pedrinho esteve presente, mas sem se dirigir ao grupo, falando apenas com líderes do elenco.

A informação é do “ge”, em publicação desta segunda-feira (3). Além disso, o executivo Pedro Martins não esteve no estádio – ele está em Cancún, no México, para o “TransferRoom”, evento com dirigentes de vários clubes pelo mundo para tratar sobre o mercado da bola. Já o CEO, Lúcio Barbosa, acompanhou ao jogo no Maracanã.

No dia seguinte ao vexame, os jogadores treinaram no CT Moacyr Barbosa com nova presença de Pedrinho. Desta vez, o mandatário conversou com os jogadores, ainda de acordo com a publicação. O técnico Álvaro Pacheco assumiu a culpa pela goleada, mas pediu união e comprometimento aos atletas.

A pretensão do português é melhorar a mentalidade dos jogadores, já que o diagnóstico é que o time teria sentido demais os gols do Flamengo mesmo após bons 20 minutos iniciais. O Vasco chegou a fazer 1 a 0 com o artilheiro Vegetti, aos 8′, e segurou o placar até os 27′ do primeiro tempo. Após sofrer o empate, porém, a equipe se perdeu em campo, indo para o intervalo já perdendo por 3 a 1 e com um jogador a menos.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jogadores do Vasco discutiram no vestiário após goleada sofrida apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.