Santos escalado para encarar o Botafogo-SP

Nesta segunda-feira (3), o Santos encara o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. Com 15 pontos, o Peixe está na terceira colocação e, caso vença, retoma a liderança.

A principal novidade na escalação é Tomás Rincon. O volante foi mantido, pois João Schmitd acabou cortado para o duelo. Recuperado de lesão, o atleta foi relacionado para o jogo, mas vetado no teste final.

Sendo assim, a base será mantida da rodada passada e o técnico Fábio Carille aposta no entrosamento para vencer a Pantera. Além da permanência de Tomás Rincón, a outra novidade fica no banco de reservas. Alison foi relacionado pelo treinador e pode ser opção na etapa final.

Recuperação

O Santos vem de revés na Série B. Na rodada passada, o Peixe foi superado pelo América-MG e agora precisa somar os três pontos. Atualmente, o time está na terceira colocação.

