Flamengo tem retrospecto negativo em La Paz pela Libertadores

O Flamengo vai reencontrar o Bolíviar e a altitude novamente pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro tem a missão de vencer pela primeira vez em La Paz, local do jogo da volta a 3.640 metros do nível do mar.

O Flamengo jogou, até o momento, três vezes na capital boliviana. Com três derrotas, todas pela Libertadores e sempre pela fase de grupos. E sempre contra o Bolívar. O outro time da cidade, The Strongest, que joga no mesmo estádio Hernando Siles, nunca enfrentou o Rubro-Negro.

O primeiro confronto aconteceu, no dia 8 de abril de 1983, quando o Rubro-Negro ainda tinha Zico e companhia no time. Contudo, não foi suficiente e perdeu por 3 a 1, em sua primeira vez em La Paz. Os bolivianos fizeram dois gols de escanteio e outro em chute de fora da área. Edson descontou no fim para o time carioca.