Hulk se torna o maior artilheiro do Atlético no Brasileirão de pontos corridos

Hulk alcançou mais uma marca importante jogando pelo Atlético. Ao marcar um gol de falta no duelo contra o Bahia, no último domingo, o camisa 7 se tornou o maior artilheiro do clube mineiro pelo Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 47 gols.

Desse modo, ele superou o ex-atacante Diego Tardelli, que fez 46 gols. Hulk atingiu essa marca em 99 partidas pelo Galo no campeonato brasileiro. O atleta chegou ao clube em 2021 e venceu a edição daquela temporada.

“Fico feliz. É sempre importante bater recordes, especialmente nesse clube que tanto representa para mim, na minha carreira e na minha vida pessoal. Espero continuar marcando mais gols com essa camisa”, disse Hulk, ao final do confronto contra o Bahia.

Hulk pelo Atlético em Brasileiros desde 2021

2021: 35 jogos – 19 gols

2022: 25 jogos – 12 gols

2023: 34 jogos – 15 gols

2024: 5 jogos – 1 gol

O Atlético de Hulk terá uma pausa para a Data-Fifa e voltará a campo somente na terça-feira (11) para enfrentar o Bragantino fora de casa. A equipe alvinegra ocupa a décima colocação da Série A do Brasileiro com dez pontos em seis jogos.

