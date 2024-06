Palmeiras presenteia De Bruyne com camisa personalizada

O Palmeiras disputou a Copa Sub-15 Kevin De Bruyne Cup, na Bélgica. A comissão técnica e os jogadores da equipe presentearam o meia do Manchester City, que dá nome à competição, com uma camisa do clube paulista. Kevin De Bruyne recebeu uma camisa personalizada com o número 17 e seu nome, a mesma numeração que utiliza no clube inglês.

De Bruyne já vestiu a camisa do Palmeiras em outra ocasião

Vestir a camisa do clube paulista não é novidade para Kevin De Bruyne. Durante a comemoração da conquista da Champions League pelo Manchester City em 2023, ele apareceu com uma camisa do alviverde e postou a imagem nas redes sociais.

As Crias da Academia conquistaram a terceira colocação do torneio de base. No último este domingo (2), venceram por 3 a 1 o Genk, da Bélgica. Ao todo, o time atuou cinco vezes, com três vitórias, um empate e uma derrota. Um dos resultados positivos ocorreu contra o Manchester United.

A equipe sub-15 do Palmeiras segue em turnê pela Europa e vai voltar as atenções para a disputa do Marveld Tournament, na Holanda.

