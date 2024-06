Carille pede atenção ao Santos após derrota para o lanterna na Série B

O técnico Fábio Carille exigiu mais atenção do Santos após a derrota para o lanterna Botafogo-SP, nesta segunda-feira (3), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. A partida ocorreu no estádio do Café, em Londrina, no Paraná.

“Precisamos ter um pouco mais de atenção nos gols tomados. Tínhamos nos preparado para jogar no erro do Botafogo, e foi assim. No primeiro tempo mesmo, as oportunidades que tiveram foi quando a bola estava no nosso pé. Não tivemos as melhores ações, e eles tomaram a bola e contra-atacaram muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. O que ocorreu no jogo era o que a gente imaginava”, disse Carille, em entrevista coletiva.

Santos pode perder posição ao final da rodada

Por outro lado, o capitão do Santos, Diego Pituca, afirmou que os torcedores estão no direito de vaiar e ressaltou preferir atuar na Vila Belmiro, casa do Peixe

“A gente tem que jogar, lógico que todo mundo prefere jogar na Vila. Por outro lado, a a torcida está de parabéns, nos apoiou até o final. E eles têm o direito de vaiar também. Perdemos um jogo em que criamos bastante, mas, infelizmente, não conseguimos concluir em gol”, disse Pituca, ao final da partida.

Aliás, a derrota pode fazer o time da Baixada Santista cair do terceiro para o quarto lugar, caso o América-MG vença seu jogo na rodada.

