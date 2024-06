Mirassol x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol enfrentará o Guarani nesta terça-feira (4) às 19h, no Estádio José Maria Campos Maia, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Com 11 pontos em sete jogos, o Leão busca se aproximar do G4 – atualmente ocupa o oitavo lugar na tabela. Dos últimos nove pontos em disputa, somou quatro.

O Mirassol perdeu apenas uma das últimas 15 partidas em casa e mantém 100% de aproveitamento em seus domínios na competição nacional. Por isso, o comandante Mozart exige atenção dos jogadores e excelência para vencer o duelo entre paulistas.

Diferentemente do Mirassol, Guarani busca sair do Z4

Por outro lado, o Guarani quer deixar a zona de rebaixamento e precisa pontuar. O Bugre não contará com o defensor Douglas Bacelar, lesionado. O atacante Caio Dantas e o meia Luan Dias também continuam no departamento médico. Entretanto, Chay pode retornar ao time.

Desse modo, o Bugre entrará na oitava rodada em situação desesperadora. Afinal, nos últimos três jogos não conseguiu vencer. Ocupa, portanto, a 19ª posição com apenas quatro pontos em 21 disputados na Série B.

MIRASSOL X GUARANI

Série B do Campeonato Brasileiro 2024 – Oitava rodada

Data e horário: 06/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba, Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos

GUARANI: Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno, Anderson Leite e Marlon (Gustavo França); João Victor e Luccas Paraízo. Técnico: Júnior Rocha

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

