Grêmio se empenha nos bastidores para voltar do Chile vivo na Libertadores

O Grêmio tem uma das suas primeiras finais antecipadas da temporada, nesta terça-feira (4). Isso porque enfrenta o Huachipato, no Chile, e o duelo pode representar a sua sobrevivência na Libertadores. Assim, nos bastidores, a diretoria e a comissão técnica se empenham para impedir qualquer situação que possa tirar o foco do jogo decisivo.

O embate atrasado pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores ocorre na cidade de Talcahuano, às 21h (de Brasília), no estádio CAP. Dois resultados são interessantes para o Imortal. Afinal, uma vitória classifica a equipe brasileira, pois, além de um confronto direto, este será o último compromisso do Huachipato, na fase de grupos do torneio. O resultado positivo permite o Tricolor alcançar os nove pontos e assumir a segunda colocação do grupo. Também não poderá ser mais ultrapassado pelo oponente chileno.

Consequentemente, o Grêmio mantém até a esperança de assumir a primeira posição do Grupo C, em caso de novo triunfo no próximo compromisso. Um empate contra o Huachipato deixa a definição da vaga nas oitavas para a partida contra o Estudiantes. Por outro lado, a derrota no embate tira as chances do Tricolor se classificar. Desta forma, restaria brigar pela participação nos play-offs da Sul-Americana, no último jogo, diante dos argentinos.

Uma eliminação causaria abalo na torcida que aguardou quatro anos para ver novamente o Imortal na principal competição de clubes do continente. O Tricolor Gaúcho deixou o torneio na fase de grupos apenas duas vezes em sua história, em 1982 e 1990. Já em 2021, a queda ocorreu ainda na etapa preliminar.

Renato Gaúcho pode ser trunfo para o Grêmio

A equipe tem o privilégio de ter o maior ídolo da sua história como técnico. Renato Portaluppi tem conhecimento das consequências que uma eliminação pode trazer. Com isso, seu empenho se concentra em incentivar os jogadores no vestiário e garantir, pelo menos, o empate no Chile. Como a equipe não se encontra nas condições ideais, a influência da gestão do grupo ganha mais relevância.

O comandante utiliza a tragédia no Rio Grande do Sul para motivar o elenco. Assim, busca convencê-lo que a classificação para as oitavas da Libertadores amenizaria a situação da torcida e do povo gaúcho. Os atletas se mostram conscientes e compreensivos com este cenário.

“Sabemos da nossa responsabilidade e vamos trabalhar pra sair de lá vivos e decidir em casa”, detalhou o treinador.

Por conta da maratona de jogos em um curto intervalo de tempo, o técnico deu prioridade a Libertadores. Assim, escalou uma equipe reserva no embate com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, e sofreu uma derrota por 2 a 0. O único jogador titular em campo na ocasião foi Villasanti, que precisou se apresentar à seleção do Paraguai e será desfalque, nesta terça.

Blindagem no Chile

A estadia do Grêmio no Chile vem sendo de evitar contatos externos que possam tirar o foco do duelo. Tanto que a delegação chegou ao país na noite do último domingo, antes da imprensa brasileira. Ou seja, houve pouco contato entre jogadores e jornalistas.

A comissão técnica finalizou a preparação já em solo chileno, na Universidade Santa Maria, na última segunda. O local se encontra a menos de rês quilômetros do hotel onde a delegação está fixada. O treino também foi importante para os atletas se ambientarem as condições da partida, nesta noite. A previsão é de chuva e uma temperatura mínima de 7ºC.

O Tricolor Gaúcho não deve sofrer interferência da torcida chilena, já que a expectativa é de que o público seja de seis mil pessoas no estádio CAP. Além disso, o retrospecto do Huachipato, em casa, nesta edição da Libertadores, é de dois empates, resultado favorável à equipe brasileira.

O provável time titular do Imortal é: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa.

Possíveis adversários do Grêmio na próxima fase

A Conmebol promoveu o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores, na última segunda-feira. Desta forma, se o Grêmio garantir a classificação em primeiro lugar do grupo, enfrentará o Peñarol. Caso seja em segundo lugar, terá um adversário brasileiro pela frente, o Fluminense.

